تحصين الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدى وجدرى الضأن ببنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها طبقًا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير والذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 48 ألف و690 رأساً، والتي شملت تحصين 41ألف و720 رأساً من الأبقار، و 6 آلاف و772 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، منذ بداية الحملة في 3 أبريل الجاري وحتى الخميس الماضي.

فيما أشار مدير الطب البيطري، إلى الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كل المستلزمات البيطرية، مشيرًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية.

كما لفت إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، فضلًا عن الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.