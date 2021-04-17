«أنت عمرك ما هتعمله كده» كان هذا رد أحد المارة على مدير مطعم يعنف عامل جديد لديه أثناء تقديمه الخدمة للعميل في خامس حلقات برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت.

وخلال تنفيذ الموقف التمثيلي، أبدى العديد من رواد المطعم انزعاجهم من المعاملة السيئة التي يتعاملها المدير مع العامل الجديد، حيث قام المدير برفع صوته على العامل عندما أسقط كوب من الماء، قائلًا: «أنت من ساعة ما جيت قاعد بتخرب الدنيا.. أدخل بقه أدفع حسابها».

واستنكرت إحدى الفتيات عملاء المطعم قائلة: «أنت مينفعش تكلمه كده، إنسانيًا مينفعش.. مفيش رحمة متعرفش الرحمة دي»، لترد آخر: «أي حد في الأول كده، وأنت بتكسر بخاطره وده غلط»، في إشارة منها إلى العامل.

وأدان جميع المارة تصرف المدير تجاه العامل، لتقول إحدى السيدات للمدير: «براحة عليه لحد ما يحفظ أنت نفسك نسيت إحنا قولنا إيه.. متعاملوش كده قدم الناس»، وترد أخرى: «زمايلي يعلموني ما بيني ومابينهم مش قدام الناس كده، هو كدا هيتكسف ويتحرج».

وانفعلت إحدى رواد المطعم على المدير «أنت مينفعش تتكلم معاه كده، هتتكلم معاه كده هنقف معاه هو مش معاك أنت»، لتتوجه للعامل الجديد قائلة: «اللي بيرزقك هيرزقك في أي مكان

واتفق جميع المواطنين على موقف واحد وهو لا يجوز معاملة العامل بهذه الطريقة المهينة، وطلبوا من المدير أن يتعامل معه باحترام وإنسانية، بينما طلب أحد المارة من العامل أن يكون لديه ثقة في نفسه ولا يسمح لأحد بإهانته.

https://fb.watch/4WSJkjcDr7/