حلقات رمضانية خاصة من برنامج رحلة الحياة على إذاعة الشباب والرياضة

تبدأ شبكة الشباب والرياضية في إذاعة حلقات رمضانية خاصة من البرنامج الإسبوعي "رحلة الحياة"، وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل 19 أبريل.

والبرنامج إعداد وتقديم الاذاعية مها برنس ويذاع في الحادية عشرة صباح الاثنين من كل أسبوع، وعلى مدار 15 دقيقة، تتناول كل حلقة إحدى الفضائل الإنسانية التي يجب أن نتحلى بها.

وتدور الحلقة الأولى عن فضيلة الصبر، وذلك من خلال استعراض لمعني أجمل الآيات التي تدعو لهذه الفضيلة في القرآن الكريم، ثم مقولات لمتصوفين عن الصبر وحكم تدعو إليها ثقافات متعددة تنتمي لمختلف قارات العالم.

أما في الأسابيع المقبلة، يقدم البرنامج أجمل أشعار الحب الإلهي للمتصوفين ومنهم رابعة العدوية وابن الفارض والحلاج، وأيضا أجمل أشعار الزهد والتوكل على الله، وذلك مع مقتطفات تذاع لأول مرة من أجمل ما قدم من الموسيقى الروحية والإنشاد الديني.

وبرنامج "رحلة الحياة"، بدأ بث أول حلقاته في فبراير 2021، ويقدم البرنامج موضوعات ترتبط بحياة الشباب في كيفية التعرف على النفس والكون واكتشاف الطاقات الكامنة فيهم والتعامل بحكمة مع جوانب الحياة المختلفة بالإضافة للتعريف بالشخصيات الناجحة الملهمة وبالأعمال الأدبية والفنية الكبري، وذلك من خلال نص اذاعي تكتبه وتلقيه مها برنس بمصاحبة مقطوعات موسيقيات عالمية، بالإضافة لتقديم أغنية لأحد المطربين الكبار من مصر أو من بلاد العالم المختلفة.

وتتاح الحلقات بعد إذاعتها على صفحة فيسبوك رحلة الحياة.