توريد 1481 طنا من الأقماح إلى صوامع المنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه جرى توريد 1481 طنًا و50 كيلو من محصول القمح، في أول أيام توريد المحصول.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.