أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 7. 34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ19. 1 مليون جرعة يوميا. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر سبعة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8. 13 مليون إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 368 ألفا و749.

ومضى عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.