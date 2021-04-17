 برشلونة يهزم بيلباو برباعية ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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برشلونة يهزم بيلباو برباعية ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا

د ب أ
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 11:28 م

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيك بيلباو 4 / صفر اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 59 دقيقة ثم نجح برشلونة في حسم المباراة النهائية واللقب بأربعة أهداف سجلها أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي (هدفان) في الدقائق 60 و63 و68 و72 .

وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، حيث توج بها للمرة الــ31 في تاريخه، علما بأن أتلتيك بيلباو يأتي في المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقبا.


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