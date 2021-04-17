ولاية ألمانية تمدد مشروعها النموذجي لتخفيف قيود كورونا

أعلن مكتب رئاسة حكومة ولاية زارلاند الألمانية اليوم السبت تمديد مشروع الولاية النموذجي لتخفيف قيود كورونا والقائم على الأخذ بالاختبارات السريعة.

وجاء الإعلان بعد جلسة لحكومة الولاية مع خبراء في مدينة زاربروكن أمس الجمعة.

وذكر متحدث أن المرسوم القانوني الخاص بهذا المشروع سيتم تمديده لمدة أسبوع.

ونظرا لأن لون مؤشر وضع كورونا في الولاية لا يزال باللون الأصفر، سيتم توسيع نطاق الاختبارات، والاختبارات الإجبارية.

وأفادت الحكومة بأنه في حال تلون المؤشر باللون الأحمر، سيتم الرجوع عن كل خطوات الفتح وتطبيق "إغلاق صارم".

كان معدل الإصابة الجديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام في الولاية التي تقع على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورج، قد ارتفع من 128.7 أول امس الخميس إلى 131 أمس الجمعة.

وتنفذ زارلاند منذ السادس من أبريل الجاري مشروعها النموذجي الذي يحظى باهتمام في كل أنحاء البلاد والرامي إلى عودة الفتح مع الاستعانة بالاختبارات السريعة للكشف عن كورونا، وتشمل إجراءات الفتح القطاعات الخارجية في المطاعم وصالات اللياقة البدنية، وكان مؤشر وضع كورونا تلون باللون الأصفر منذ يوم الاثنين الماضي بسبب تجاوز معدل الإصابة الأسبوعي لحاجز الـ100 لثلاثة أيام متتالية.