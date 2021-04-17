روسيا تنهي تصميم طائرة بدون طيار من طراز ZALA 421

أعلنت شركة (ZALA Aero) الروسية، بصفتها فرعا في شركة "كلاشينكوف"، أنها أتمت تصميم طائرة من دون طيار من طراز (ZALA 421)، تم تزويدها بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، وذلك لأول مرة في تاريخ صناعة الطائرات بدون طيار الروسية، حيث تزود الطائرات بعناصر من الذكاء الاصطناعي تساعدها في التعرف على الأهداف وتحقيق ملاحة الفيديو.



وذكر موقع (روسيا اليوم) أن شركة "كرونشتات" بدأت أيضا في إنشاء مصنع للطائرات بدون طيار الضاربة.. ويتوقع أن ينجز المشروع في نوفمبر المقبل بمدينة دوبنا في ضواحي موسكو.



يذكر أن شركة "كرونشتات" معروفة بإنتاجها لطائرات "أوريون" الضاربة، التي تعمل بدون طيار واستخدمت في سوريا لتوجيه ضربات إلى الإرهابيين.