باكستان تدعو للتقدم بعطاءات جديدة لاستيراد 50 ألف طن من السكر

دعت هيئة التجارة الباكستانية، إلى تقديم عطاءات جديدة من الموردين الدوليين لاستيراد 50 ألف طن من السكر الأبيض.

وأعلنت الهيئة الحكومية المعروفة اختصارا باسم "تي سي بي" عن المناقصة الجديدة في إخطار على موقعها الإلكتروني بعد إلغاء أحدث مناقصة كان قد تم فتحها في 14 أبريل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة .

وشارك أربعة موردين بينهم جيميني تريد ديس تيكاريت سيركيتي، والخليج للسكر وويلمار شوجر بي تي ايه، وسوسدين الشرق الأوسط، في العطاء الذي تم الغاؤه وطالبوا على التوالي بالحصول على 40ر525 دولارا و20ر520 دولارا و484 دولارا و531 دولارا للطن مقابل إمداداتهم، بحسب ما قالته المصادر المطلعة، رافضة الكشف عن هوياتها لأنه غير مخول لها التحدث علانية.

وقررت هيئة التجارة الباكستانية إلغاء العطاء بعدما تبين أن الشركة صاحبة أقل عطاء "جيميني تريد ديس تيكاريت سيركيتي" قدمت عطاء لن يفي بالمتطلبات بموجب البند العاشر من وثيقة المناقصة.

وتعتزم حكومة رئيس الوزراء عمران خان استيراد 50 ألف طن من السكر للسيطرة على التضخم وتعزيز المخزون المحلي.

وفي المناقصة الجديدة ، تريد هيئة التجارة الباكستانية من الموردين تقديم عطاءات جديدة بحلول ظهر 27 أبريل بالتوقيت المحلي.