بنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العالمي للطبيعة يبحثان دعم تمويل الاقتصاد الأزرق

استضاف بنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العالمي للطبيعة، اليوم، مؤتمرا على هامش اجتماعات الربيع الافتراضية لعام 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ لمناقشة كيفية تعزيز تمويل "الاقتصاد الأزرق" المستدام.



ركز المؤتمر على مبادئ تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام والتوجيهات الداعمة التي جرى إطلاقها حديثًا حول كيفية تمويل التعافي المستدام للمحيطات، الذي يوفر مجموعة أدوات عملية للمؤسسات المالية لقيادة التعافي المستدام للمحيطات.



وأكد بنك الاستثمار الأوروبي -في بيان اليوم السبت- التزامه بمضاعفة قروضه لمشاريع المحيطات المستدامة إلى 2.5 مليار يورو خلال الفترة 2019-2023 في إطار استراتيجية المحيط الأزرق المستدام.



وأشار إلى أنه من المتوقع ضخ ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من الاستثمارات، التي تساهم في تحسين المحيطات ومواردها.