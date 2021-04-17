استطلاع: 85% من الأمريكيين يؤيدون استراتيجية بايدن لمكافحة الإرهاب

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد، أمس الجمعة، أن 85% من الأمريكيين، يؤيدون استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكافحة الإرهاب.

ووجد الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "هيل هاريكس" لاستطلاعات الرأي أن 85% من الأمريكيين راضون عن تعامل بايدن مع ملف الإرهاب، مقابل 38% لا يوافقون عن النهج الذي يتعامل به بايدن مع القضية، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضح أن 61% من المشاركين في الاستطلاع أنهم راضون عن الأداء العام لبايدن كرئيس للولايات المتحدة، مقابل 39% أعربوا عن عدم تأييدهم لذلك.

وتأتي نتائج الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 9 إلى 13 إبريل الجاري، في أعقاب القرار الذي أصدره بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذى سيتم تنفيذه بحلول الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى استهدفت برجي مبني التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001، وأدت لاحقا إلي شن الحرب الأمريكية على أفغانستان.

وشمل الاستطلاع الذى أجري عبر الإنترنت عينة قوامها 3766 أمريكي، فيما بلغ هامش الخطأ بلغ 1.65%.