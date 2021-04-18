تقرير: بومبيو وزوجته أساءا استخدام موارد وزارة الخارجية وموظفيها بشكل متكرر

ذكر تقرير طال انتظاره للمفتش العام أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وزوجته سوزان بومبيو، أساءا استخدام موارد وزارة الخارجية وموظفيها بشكل متكرر في أعمال شخصية، منتهكين المعايير الأخلاقية للوزارة.

وأورد التقرير تفاصيل لأكثر من 100 حالة من حالات سوء السلوك التي "لم تكن لها صلة واضحة بالعمل الرسمي للوزارة".

وفي إحدى الحالات، أمضى أحد مساعدي الوزير السابق فترة من الوقت المخصص للعمل الحكومى في عام 2019 للتحضير لاجتماع مع منظمة سياسية في كانساس، ضم أحد المانحين لبومبيو، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الزوجين أيضا استخدما موظفي وزارة الخارجية "لقضاء أغراض شخصية، والتخطيط لأحداث لا علاقة لها بمهمة الوزارة، والقيام بأعمال شخصية مثل رعاية الحيوانات الأليفة وإرسال بطاقات عيد الميلاد الشخصية بالبريد".

وخلص مكتب المفتش العام إلى أن الزوجين انتهكا قواعد الوزارة ومعيار السلوك للسلطة التنفيذية، وهي نتيجة ضارة لوزير الخارجية السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي يفكر في الترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.