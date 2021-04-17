سجلت شبكة المطارات التابعة لشركة المطارات الماليزية انخفاضا بنسبة 76.8%، أي نحو 5.9 مليون في حركة الركاب في الربع الأول من عام 2021، وذلك بسبب فرض قرار تقييد الحركة في 13 يناير 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم السبت، أن القطاعين المحلي والدولي سجلا انخفاضا بنسبة 68% و87.3% على التوالي في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلا 15مليون حركة، و44 مليون حركة للركاب على التوالي.

وجاء تقرير حركة بورصة ماليزيا، أمس، ليوضح أنه على أساس 12 شهر فأن شبكة المطارات التابعة للشركة سجلت 23.4 مليون حركة للركاب، أى الأنخفاض بنسبة 82.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وانخفضت حركة الركاب في ماليزيا بنسبة 91%.