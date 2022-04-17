رئيس النواب: المركز القومي لإدارة المجال الجوي يتضمن ثمنا مقابل خدمة دون وجود رسوم أو ضرائب

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي على أية ضرائب أو رسوم.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم: "لكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، ووفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذي يؤدى مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب".

وعلق على تخوفات بعض النواب من المادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي، التي تنص على أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها.

وأكد عدم وجود مخاوف من شبهة عدم دستورية النص مع المادة 38 من الدستور؛ لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.