أقباط بني سويف يحتفلون بأحد الشعانين

تزينت كنائس محافظة بني سويف "بـسعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، اليوم الأحد، وذلك في تقليد سنوي للاحتفال بعيد أحد السعف أو "أحد الشعانين"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة قامت بها مديرية أمن بني سويف حول الكنائس، إذ أغلقت الطرق والشوارع المؤدية إليها بالحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات والدرجات البخارية من أمامها، كما قامت سيارات الكشف عن المفرقعات لتنشيط محيط الكنائس، وتفتيش جميع المترددين على الكنائس كإجراءات أمنية احترازية.

وفي نفس السياق، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها القداس الإلهي لأحد الشعانين وذلك بكاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا بشرق النيل بمحافظة بني سويف، بمشاركة آباء الكنيسة القمص أبانوب صبحي والقس بنيامين ناشد والقس نحميا مشير وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وأصدر الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وتوابعها بيان عبر صفحة الايبارشية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه إنه نظرا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا تعتذر الإيبارشية عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد القيامة المجيد الموافق الأحد 24 أبريل على أن تقتصر الاستقبالات علي مساء يوم السبت الموافق 23 أبريل ليلة عيد القيامة المجيد خلال الوقت المخصص لذلك خلال القداس الإلهي فقط، وأن الايبارشية تقدر محبة الجميع وحرصهم على تقديم التهنئة بالعيد ولكنها تعني سلامة الجميع.

واحتفل الأقباط، أول أمس بجمعة ختام الصوم الكبير، حيث أقيمت قداسات جمعة ختام الصوم بكافة كنائس وأديرة المحافظة، حيث رأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها القدس الإلهي لجمعة ختام الصوم وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة الواسطي بمشاركة أباء الكنيسة القمص انجليوس القمص مقار والقس بوما نسيم وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وقال جرجس وهيب، إن الأقباط يحتفلون "بأحد الشعانين"، وكلمة شعانين تعني "يا رب خلص"، وهي من أصل عبراني "شيعه نان"، واشتقت منها اللفظ اليوناني "أوصنا" واستخدمت عند دخول المسيح أورشليم بالقدس.

وأوضح أن الأقباط يقمون فية بصنع "الصلبان والغويشة والخاتم والهرم والحمار الصغير" والعديد من الأشكال من سعف النخيل "حماراً صغيراً رمزاً إلى دخول المسيح مدينة أورشليم راكباً حماراً"، وكان ركوب الحمير مخصصاً فقط لليهود الكهنة والملوك.

وأصبح "السعف"، فيما بعد ومع مر الأزمنة والعصور رمزاً لعلامة الانتصار والبساطة عند استقبال المسيح، حيث فرش الجمع الأرض بثيابهم رمزا للحياة البسيطة، هاتفين: "هوشعنا في الأعالي، ومباركٌ الآتي باسم الرب"، وتعني وفق المفهوم اليهودي الخلاص من الاحتلال الروماني، ولدى المسيحيين إتمام سر الفداء الذي أتى به المسيح.