صديق للأمير هاري يؤكد أنه عاد إلى عائلته في ألعاب إنفكتوس لقدامى المحاربين



قال صديق من قدامي المحاربين للأمير البريطاني هاري إن دوق ساسيكس "عاد إلى أهله" عندما وصل لحضور ألعاب إنفكتوس لقدامى المحاربين .



وحضر هاري وزوجته ميجان صباح عيد الفصح مع الرياضيين وكانا في الصف الأول في مباراة كرة الطائرة جلوس، مع بدء أول يوم من المنافسة في لاهاي.



وشاهد الزوجان المنافسات بالقرب من جاكو فان جاس، الفائز بالميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية، والذي أصيب خلال الخدمة مع الجيش البريطاني في أفغانستان.



وقال فان جاس "إنفكتوس هي عائلته، في الأساس"



ونقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) قوله "توجد الكثير من الأوجه المألوفة التي لم يرها منذ فترة. لقد عاد إلى أهله، لقد عاد إلى البيئة التي يشعر فيها بأنه على طبيعته والتي يهتم لأمرها".



وقد أسس هاري ألعاب إنفكتوس للمساعدة في إعادة تأهيل المصابين أو العسكريين المرضى وقدامي المحاربين من كل دول العالم، من خلال منحهم تحدي التنافس في فعاليات رياضية مشابهة للألعاب البارالمبية.