سلطنة عمان تشارك للمرة الأولى في النسخة الـ59 لبينالي البندقية الدولي للفنون

أعلنت سلطنة عُمان مشاركتها في النسخة الـ59 لبينالي البندقية الدولي للفنون الذي سيقام من 23 أبريل الجاري إلى 27 نوفمبر المقبل بجناح يحتوي على أعمال فنية لثلاثة أجيال من الفنانين العمانيين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن هذه المشاركة تعد الأولى لسلطنة عُمان في هذه التظاهرة العالمية، بهدف تحقيق الشراكة والتكامل مع المؤسسات المحلية والدولية في المجالات الثقافية، وإبراز دور السلطنة في خارطة الثقافة العالمية.

ولفتت إلى أن الفنانين العمانيين الذين تمتد ممارستهم لخمسة عقود من الفن البصري الحديث والمعاصر -وهم أنور سونيا، وحسن مير، وبدور الريامية، وراديكا كيمجي، والراحلة ريا الرواحية- سيقدمون أعمالهم في معرض افتتاحي في الجناح تحت عنوان "أقدار مكتوبة"، موضحة أنه سيتم تنفيذ سلسلة من البرامج في الجناح بمصاحبة المعرض بهدف التعريف بالإنتاج الثقافي العماني على الصعيد العالمي.

يُشار إلى أن بينالي البندقية معرض فني دولي، تقام فعالياته كل سنتين، حيث تقدم كل دولة مشاركة أجنحة وطنية تعرض مجموعة مختارة من قبل أفضل وأشهر الفنانين المعاصرين.