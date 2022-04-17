بارجة إيطالية تتوجه إلى تونس ودول تعرض المساعدة لتفادي كارثة بيئية في سواحل قابس

ذكرت تقارير في تونس اليوم الأحد، أن بارجة إيطالية ستتوجه إلى سواحل قابس جنوب البلاد لمعاضدة جهود السلطات في تفادي كارثة بيئية إثر غرق سفينة محملة بالوقود.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة نقلا عن مصادر دبلوماسية في إيطاليا، بأن روما أذنت بإرسال بارجة مختصة في النجدة والكوارث البحرية للتحرك نحو خليج قابس.

وستكون مهمة البارجة مساعدة جهود البحرية التونسية في تفادي كارثة بيئية في منطقة بحرية حساسة بالنسبة للتوازن البيولوجي.

كانت وزارة الدفاع الوطني أعلنت بالفعل في بيان لها عن عرض بعض الدول المساعدة للتعامل مع السفينة الغارقة "اكسيلو" من أجل تفادي تسرب الوقود.

ويتولى الجيش الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة.

بدأ غواصون صباح اليوم الأحد عمليات تفقد ومعاينة لوضعية السفينة في أعماق البحر، وسيجري تحديد عمليات التدخل وفق التقرير الذي سيضعه الغواصون.

ولم تعلن الحكومة عن وقوع تسربات حتى اليوم الأحد ولكن شهودا ذكروا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس السبت، أن بقعا صغيرة للوقود بدأت تظهر، وقالت السلطات أن الوضع تحت السيطرة.

ويخشى الأهالي في الجهة من حدوث المزيد من التلوث على السواحل في منطقة تعاني من مشاكل بيئية متراكمة بسبب المصانع الكيميائية.

كانت سفينة الشحن التجارية القادمة من ميناء دمياط المصري في اتجاه مالطا، قد تعرضت أول أمس الجمعة إلى صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية لتطلب دخول المياه الإقليمية التونسية، قبل أن يتم السماح لها بأن ترسو على مسافة سبعة كيلومترات من ساحل قابس.

لكن طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص وجه طلب إغاثة إلى الحرس البحري التونسي إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات ليتم إجلاؤهم إلى خارج السفينة.

وأعلنت السلطات التونسية أنها بدأت تحقيقات مع طاقم السفينة لضمان حقوق الدولة التونسية وللوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة، والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق.

ووفق بعض المعطيات فإن طول السفينة يبلغ 58 مترا ويتكون طاقمها من أربعة اتراك واثنين من أذربيجان وجورجي وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ومحملة بـ750 طنا من الديزل.