يحيي الفلسطنيون اليوم 17 أبريل ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، والذي بدأ إحياؤه منذ عام 1974، كمناسبة للدعم والتضامن مع قضية السجناء داخل سجون الاحتلال وعرض الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بلغ عدد الأسرى الفلسطنيين حوالي 4400 أسير.

وتمثل تجربة التواجد خلف قضبان السجون واقعاً مؤلماً ومريراً لمن عاشها من الفلسطنيين؛ لكن ذلك لم يكن دافعاً لإحباط أو إنكفاء، بل كان فرصة للتعبير والتنفيس عن تلك الآلام من خلال أعمال أدبية، خطتها الأقلام؛ لتجسد صورة حية وواقعية للمعاناة التي مروا بها وعايشوها.

ومن بين تلك التجارب، تأتي رواية« حكاية صابر» التي كتبها لأسير الفلسطيني محمود عيسى، والتي أصدرتها مؤسسة "فلسطين للثقافة" عام 2012.

ويقول عسى في مقدمة روايته: إن« حكاية صابر» حكاية شخص تجسد حالة شعب، وحكاية شعب تتجسد في شخص، فيها مزج بين الواقع والخيال، خيال من أصل الواقع، وواقع أقرب إلى الخيال، يمثل فصولا من تاريخ شعب لا يقهر، شعب تكالب عليه الأعداء من كل حدب وصوب، وتخلى عنه القريب والبعيد، ثم عاد البعيد ليشارك في القهر، وعاود القريب الغدر والطعن في الظهر.

وتبدأ أحداث الروية مع ميلاد صابر، والذي كان في بيئة من الفقر والبؤس، وزاد على ذلك بؤس الوطن الذي عاث الغاصب فيه فساداً، فنهب خيراته، وسلب ثرواته، وراح يغير معالم حضارته، تاريخه، ثقافته، لغته وأصالته.

ويكمل عيسى الأحداث، وكان صابر كلما امتد به العمر، ازداد بؤساً، وازداد جرح الوطن النازف عمقاً، حتى إذا بلغ رشده وبلغ عشرين سنة، وبلغ القهر ذروته، انتفض الشعب، وأعلن ثورته، ومضى بعزيمة وإصرار يبذل دماءه وجراحه في طريقه لاسترداد حريته، واستعادة كرامته، إلا أن بعضاً ممن ثقلت همتهم وضعفت عزيمتهم اثاقلوا إلى الأرض، وأرادوه عرضاً قريباً، وسفراً قاصداً، فساروا في طريق غير ذات الشوكة، وقادوا البلاد والعباد إلى التيه في صحراء.

ومن بين الأحداث، نقابل واقعة مشابهة لما جرى مذ أيام باقتحام المسجد الأقصى، فيقول صابر بطل الرواية: "لقد تناهى إلى مسامعي أن جماعة ما يسمى «أمناء جبل الهيكل» تعتزم غدا دخول المسجد الأقصى وتدنيسه وإقامة صلاتهم في باحته. - وهل سنقف مكتوفي الأيدي؟ - من قال هذا؟ بل سنشد الرحال فجراً لنكون مع أول الوافدين إلى المسجد لنحميه ونمنع الصهاينة المعتدين من تدنيسه".

ومع تصاعد الأحداث، يتم القبض على" صابر" على يد الاحتلال الإسرائيلي، ليبدأ مسلسلا من التحقيقات، عرف صابر تهمته بعد أسبوعين من اعتقاله، وكانت جريمته أنه استضاف أحد المجاهدين المطلوبين لسلطات الاحتلال ليلة في منزله.

ومن بين المشاهد المؤثرة في الرواية، بعد شهر من الاعتقال سمح «السجانون» لأمه العجوز بزيارته، فجاءت تلهث وتتربح، من التعب، ومن ثقل ما تحمله على رأسها وبين يديها، وما أن وصلت غرفة الزيارة حتى ألقت بحملها، وأقبلت تعانق ولدها وتقبله وهي تتمتم بصوت مخنوق حزين يحمل في نبراته لوعة المشتاق وحنين المحب.

واستعرض عيسى، العديد من القصص التي تتعلق بتعذيب البطل عانته داخل الزنزانة الإنفرادية، ما يمكن اعتباره أنه أراد للبطل أن يكون هو الموثق لحياته؛ لذا لم يكتب نهاية لروايته تاركا ذلك لقرائها، أو لعله أراد أن يختمها بنهاية سعيدة بأن يتم الإفراج عنه وتنكسر قضبانه بعد نحو 30 عاما من الاعتقال.