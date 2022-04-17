أحد مصابي حادث مترو نيويورك الإرهابي: تلقيت اهتماما غير عادي من الرئيس السيسي والسفارة المصرية

توجه كريم عاطف، أحد المصابين وشاهد عيان على حادث مترو نيويورك الإرهابي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «الأمان الذي وفرته مصر لي في بلد آخر هو ما يرفع من معنوياتي».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه تلقى اهتمامًا غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة بأكملها، مشيرًا إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وذكر أن السفيرة هويدا عصام، زارته في المستشفى بعد إجراء العملية، بالإضافة إلى أنها تتواصل معه يوميًا، مضيفًا أن العميد سامح الفرماوي من السفارة المصرية يتواصل معه أيضًا.

وتابع: «بعد الاهتمام اللي شفته من بلدي والأمن والأمان اللي أنا شايفه من الدولة المصرية، في ظل هذه القيادة السياسية والحكومة الحالية، بشكر دولة رئيس الوزراء»، مؤكدًا أنه لا يثق سوى في بلده: «والله أنا ما بثق في حد غير في بلدي أيا كان مدى التطور التكنولوجي.. مصر هي مصر».

وأصيب 16 شخصا، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقالت الشرطة، إن الرصاص أطلق داخل محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء الماضي بالتوقيت المحلي.

وأعلنت شرطة نيويورك الأمريكية، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في بروكلين، صدر بحقه 12 مذكرة اعتقال سابقا، وسيواجه تهم تتعلق بالإرهاب أمام المحكمة الفيدرالية.