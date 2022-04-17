وزارة الدفاع السريلانكية: لن ننشر قوات عسكرية لقمع مظاهرات سلمية

أعلنت وزارة الدفاع السريلانكية، أنها لن تنشر قوات عسكرية لقمع أى مظاهرات يتم تنظيمها بطريقة سلمية وديمقراطية للاحتجاج على تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها سريلانكا.

وأكدت وزارة الدفاع السريلانكية -في بيان نشرته اليوم- "أنه لن يتم نشر قوات عسكرية لقمع احتجاجات سلمية،ولكن الجيش سيساعد الشرطة إذا طلبت مساعدة للدفاع عن الدولة فى حالة تحول مظاهرات الاحتجاج إلى انتفاضة تتسم بالعنف".

وأضاف البيان "أنه نظرا لأن هناك عناصر متعددة تسعى لتحقيق دوافع خفية أثناء المظاهرات السلمية، فإننا نود إبلاغ الرأى العام بأن الشرطة ستتخذ اجراءات قانونية مناسبة ضد تلك العناصر التى تسعى لتدمير ممتلكات عامة وخاصة أو تخريبها تحت ستار الاحتجاجات السلمية".

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع السريلانكى كمال جوناراتن وقادة القوات المسلحة أكدوا مجددا إلتزامهم بالتصرف بطريقة نزيهة، وأن القوات المسلحة والشرطة ستبذل قصارى جهدها لحماية حكم القانون والنظام وشعب سريلانكا وفقا لمبادىء الدستور.