يرى رشيد الطاووسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أن فريقه نجح في تحقيق نتيجة رائعة أمام الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، مؤكدًا أن جمهور الفريق سيكون عامل كبير في التأهل من المغرب.

وحقق الأهلي الفوز أمام الرجاء بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد السلام.

وقال الطاووسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: «لعبنا مباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، الأهلي فريق جيد ويلعب وسط جمهوره، طبيعة الأمر الضغط يولد الانفجار، وكانت هناك ركلة جزاء غير صحيحة من وجهة نظري».

وأضاف: « استقلبنا الهدف الثاني بسبب عدم التركيز، لاحظت وجود ثغرة في فريقي، فقررت استبدال أحد المدافعين بلاعب وسط من أجل استعادة التوازن مرة آخرى».

وواصل: «أحيي جميع اللاعبين على أدائهم الرائع في المباراة، وهناك إصابات ولكن كان هناك أداء قتالي، وكان شوط مثالي في القاهرة».

وشدد: «نحتاج لمزيد من الفاعلية في استغلال الفرص، ونمتلك حارس كبير ويمتلك خبرات مميزة، وتصرفات الحكم اتجاه لاعبي الرجاء، زادت من التوتر داخل الملعب».

واستكمل: «الأهلي انتصر في الشوط الأول وهذه النتيجة تخدم كل المعطيات، وما زال الشوط الثاني في المغرب، علينا احترام الأحمر في لقاء العودة، وسجلنا هدف يعد كنز».

وأردف: «دائما نلمس احترام وانضباط من الجمهور في مصر، النرفزة من عدم قبول ركلة الجزاء اثرت على مستوى اللاعبين وخاصة خط الدفاع ولذلك استقبلنا الهدف الثاني»

وأتم: «الحفاظ على النتيجة في ظل النقص العددي أمر جيد بالنسبة لنا ونتيجة جيدة على المستوى الدفاع، واللاعبين أمام جمهور الرجاء يتحولون لتربو سيارات».