حظر أغنية محمد منير والشاب خالد على يوتيوب بسبب حقوق الملكية

أعلن الملحن محمد رحيم، حظر إدارة موقع "يوتيوب"، إعلان محمد منير والشاب خالد، الذي قدماه بمشاركة أمير عيد ومغني الراب مروان موسى، لصالح أحد البنوك المصرية؛ بسبب سرقة لحنه من أغنية لحنها رحيم عام 2007.

وكتب محمد رحيم منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن».

وكشف محمد رحيم مؤخرا تفاصيل تعرض أحد ألحانه للسرقة من قبل القائمين على بنك القاهرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث علق قائلًا:» زي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات دون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر، والمرة دي الضرر كبير جدًا لأنه تم سرقه لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، وهو إعلان بنك القاهرة».