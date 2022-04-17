ضبط عصابة سرقة خزينة شركة بها مبلغ مالي في مدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، لصين لقيامهما بسرقة خزينة تحوى مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر.

وبتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بسرقة خزينة تحوى مبلغ مالي من داخل إحدى شركات الأثاث الكائنة بدائرة القسم، ودلت التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب"، كما أضافا بأنهما قاما بفتح الخزينة وأستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية واقتسماه فيما بينهما، ثم قاما بالتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وبإرشادهما على متحصلات الجريمة، تم ضبط الآداة المستخدمة فى فتح الخزينة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، والخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها.