 وزير الصحة الكويتي يشيد بمستوى التعاون الخليجي في مواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة الكويتي يشيد بمستوى التعاون الخليجي في مواجهة فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:21 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:21 م

أشاد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، بمستوى التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور المحوري الذي يقوم به المكتب التنفيذي للمجلس آملا تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية متميزة الأداء.

وقالت الصحة في بيان مساء اليوم الأحد، أن وزير الصحة استعرض مع المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل مستجدات مجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.

كما استعرض الجانبان البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي لجهة الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي.

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