رئيس صربيا يؤكد للسفير الروسي استمرار الصداقة والشراكة بين البلدين

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، استقبل اليوم الأحد السفير الروسي فى بلجراد، الذي هنأه على إعادة انتخابه رئيسا للدولة.

وقال فوتشيتش أثناء اللقاء: "إن صربيا ستواصل الحفاظ على العلاقات الودية والشراكة مع روسيا والصين، وستواصل كذلك المفاوضات بشأن الكميات والأسعار والشروط الأخرى لإمدادات الغاز الروسي".

وكان فوتشيتش، قد قال خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي بعد إعلان فوزه مؤخرا بالانتخابات الرئاسية، إن: "بلجراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر".

يُذكر أن فوتشيتش فاز بالانتخابات الرئاسية بعدما حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.

وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة في 3 أبريل الجاري في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل البلاد وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.

وفي نفس السياق، قال مصدر رسمي روسي، إن عدد الأشخاص، الذين وصلوا إلى روسيا، من منطقة شرقي أوكرانيا وإقليم "دونباس" بلغ أكثر من 845 ألف لاجئ.

وأوضح المصدر -في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- أنه وفقا لأحدث البيانات، وصل أكثر من 845 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى حدود روسيا.

وأضاف المصدر: أنه يوجد حاليا أكثر من 32 ألف لاجئ، بينهم ما يقرب من 12 ألف طفل، في مراكز إيواء مؤقتة في 45 منطقة من روسيا، مشيرا إلى أنه تم توزيع الأشخاص الباقين على أقاربهم أو معارفهم القاطنين في روسيا.