الأهلي يهزم طلائع الجيش ويحرز برونزية دوري رجال الكرة الطائرة

أحرز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي الميدالية البرونزية لبطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار ثاني مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيطر رجال طائرة الأهلي على جميع مجريات المباراة بفضل الحائط الصد القوي والضرب الساحق، حيث تقدموا في الشوط الأول بنتيجة 25–15، وواصلوا التقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25–13، قبل أن يتفوقوا في الشوط الثالث بنتيجة 25–16، وتنتهي المباراة لصالحهم بنتيجة 3–0؛ ليحرز المارد الأحمر الميدالية البرونزية لبطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يكرر فوزه اليوم في المباراة الثانية ويتوج بالميدالية البرونزية لبطولة الدوري العام.

وتقام بعد قليل المباراة الثانية من تحديد بطل الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة بين الزمالك والاتحاد السكندري، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.