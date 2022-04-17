الكاتبة سماح أبوبكر: تكثيف الكتابة في الأدب الوطني لتوعية أجيال المستقبل بشكل مبسط في ضوء "اتكلم عربي" وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية

مدحت العدل: "اتكلم عربي" مهمة جدًا فهي عمل تنويري يستهدف الحفاظ على هويتنا



انطلقت فاعليات "احتفال اتكلم عربي" لطلاب إحدى المدارس الدولية في القاهرة والذي نظمته اليوم وزارتا الهجرة والتربية والتعليم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها الوزارة وتحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا وتعميق الانتماء وغرس الحس الوطني لديهم.

شارك في الفاعليات عدد من سفراء مبادرة "اتكلم عربي" وهم: الأستاذة سماح أبو بكر عزت الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال، والدكتور مدحت العدل المؤلف والشاعر الكبير، والنائبة الإعلامية د. دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والداعية مصطفى حسني، والإعلاميين د. محمد فتحي، وياسمين نور الدين، وأحمد سالم، ذلك إلى جانب نادر يونان أحد رواد التعليم الخاص في مصر، وماجد فوزي مدير مؤسسة ويل سبرينج.

وخلال الفعاليات، قام الوزيران بصياغة أشكال مختلفة من سعف النخيل "الخوص"، والاحتفال بفانوس رمضان، كتجسيد لشعب واحد له هوية واحدة، كما شاركوا الحاضرين العديد من الأنشطة.

من جانبها، أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم، موضحة أن المشاركة في فعالية اليوم مع أبناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال تشرفها بلقاء سيادته، وتكليفات سيادته بتكثيف الفعاليات والكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم منذ الصغر.

وتابعت أن مشاركتها أيضا تأتي في إطار مواصلة التعاون في مبادرة "اتكلم عربي" التي سبق وشاركت بها من خلال عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض إكسبو الدولي في دبي.

فيما قال الشاعر والمؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل إن هذه المبادرة مهمة جدًا فهي عمل تنويري يستهدف الحفاظ على هويتنا، مشيرًا إلى أهمية معلمين اللغة العربية في المدارس، فاللغة العربية لغة هامة جدًا وفي الخارج يترجمون أعمالا فنية وأشعار من اللغة العربية إلى لغتهم، لافتًا إلى أنه كان حريصًا ليكون أبناؤه على علم كبير باللغة العربية وقواعدها.

وشهد الاحتفال حفل إفطار للحضور جميعا وسط أجواء مبهجة مع الطلبة، ثم تنظيم العديد من الألعاب والأنشطة والمسابقات التي تنقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، فضلا عن إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" طيلة الفاعليات، والتي غنتها المطربة كارول سماحة وكتبها الدكتور مدحت العدل، كما تم تعبئة "كراتين رمضان" لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك التقاط صور تذكارية احتفالا بشهر رمضان الكريم وأحد الزعف.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.