الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأحد، بحسب وسائل إعلام روسية، إن "روسيا ستكون قادرة على تحمل المواجهة الحالية مع الغرب، وإذا فشل الاتحاد السوفييتي في هذا الأمر في حينه، فنحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية".

يُذكر أنه اعتبارًا من يوم 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علمًا بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.