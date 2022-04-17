افتتاح خامس محطة لتحلية المياه في سنغافورة بجزيرة جورونج



افتتحت خامس محطة لتحلية المياه في سنغافورة بجزيرة جورونج اليوم الأحد، مما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من مياه البحر من أجل استدامة موارد المياه.



ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن وكالة المياه الوطنية إن المحطة الجديدة المجهزة بأحدث تقنيات المياه التي أثبتت جدواها، يمكنها إنتاج ما يصل إلى 30 مليون جالون ، أو 137 ألف متر مكعب من المياه يوميا ، أي ما يعادل 55 حوض سباحة بحجم أولمبي.



وهذا يصل إلى 7 % من الطلب اليومي على المياه في سنغافورة البالغ 430 مليون جالون، بحسب الصحيفة.

وعلى عكس محطات تحلية المياه الأربع الأولى في البلاد ، هناك حاجة إلى شخصين إلى ثلاثة أشخاص فقط لتشغيل هذه المحطة التي تعتمد على تقنيات تشغيل آلية إلى أبعد حد، مما يجعلها الأكثر توفيرا من حيث القوى العاملة.



وتتوقع البلاد أن يتضاعف استهلاك المياه بحلول عام 2060، ومن ثم تسعى لتعزيز الموارد اللازمة لسد الاحتياجات.