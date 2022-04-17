قال الفنان محمد رياض، إنه تم الاعتماد على الورق الموجود في تجسيد أدوار مسلسل «الاختيار 3»، ذاكرًا أنه لم يقابل شخصية «العميد يسري» على أرض الواقع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن أحد المتخصصين كان يصاحبهم أثناء تصوير المشاهد، لتصحيح أي سلوك خاطئ للشخصيات، مشيرًا إلى الالتزام التام بالحوار، لأنه يتم تجسيد شخصية أمنية رفيعة المستوى، على عكس الأعمال الاجتماعية.

وأكد أن أهمية مسلسل «الاختيار» هذا الموسم تكمن في أنه يجسد فترة صعبة وخطيرة في التاريخ المعاصر، فالجميع شاهد هذه الفترة بكل تفاصيلها، من معاناة وقلق، متابعًا: «المهم في الاختيار إن الناس بتعرف الكواليس وحجم الخطر اللي كان على البلد في الفترة دي، وحجم أجهزة الدولة اللي كانت شغالة في الظروف الصعبة دي».

وذكر الفنان محمد رياض، أن كل أجهزة الدولة الأمنية حموا البلد من أخطار لا حصر لها، مضيفًا أن مصر قوية بشعبها والمخلصين لها، وأجهزتها المختلفة من أمن وطني ورجال الجيش.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.