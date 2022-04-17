السودان يؤكد تقديره لجهود إريتريا لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة

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عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن تقديره لمواقف دولة إريتريا بقيادة الرئيس سياسي أفورقي لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السودانية.

وأكد عضو مجلس السيادة، لدي لقائه اليوم الأحد، مع وفد إريتري يضم وزير الخارجية عثمان صالح محمد ومستشار الرئيس يماني قبراب، متانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشاد كباشي بمواقف إريتريا الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية، واصفا العلاقات بأنها متميزة وراسخة، مرحبًا بكافة المبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في السودان ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة.

وبحث اللقاء مسيرة العلاقات الأزلية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.