الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية ستتم في موعدها والتحضيرات جاهزة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها، مشددا على أن التحضيرات جاهزة لذلك دون أية عرقلة لإجرائها في 15 مايو المقبل في الداخل وفي 6 و8 من الشهر ذاته في الخارج.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأحد عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس عيد القيامة والفصح المجيد بالبطريركية المارونية ببكركي.

وأضاف عون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيرًا، مؤكدا أنها ربما تشكل بداية لخروج لبنان من الهاوية - على حد وصفه - وذلك بالتزامن مع التطورات التي تمثلت في عودة الدول العربية إلى لبنان.

وأشار إلى أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبنان ستتم وفق برنامج محدد، مؤكدًا استمرار الأمل بالإنقاذ، معتبرًا أن معرقلي تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي التحقيق في انفجار ميناء بيروت.