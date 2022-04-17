تحيي فلسطين اليوم الأحد الموافق 17 أبريل، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، تكريما للأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.



ويتزامن الاحتفال بيوم الأسير الفلسطيني في نفس الوقت الذي تنتهك فيه قوات الاحتلال وتدنس المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم في القدس المحتلة، استكمال للهجوم الذي شنته على المصلين يوم الجمعة واعتقال المئات.



وبينما يتعرض الأقصى اليوم الأحد لاستكمال مسلسل التدنيس والاقتحام على قوات الاحتلال، تحتفل كنيسة القيامة اليوم، بعيد "أحد الشعانين" ، وسط مظاهر احتفال كنسية وحضور مئات المسيحيين، وهو احتفالا سنويا باليوم الذي دخل فيه سيدنا عيسى عليه السلام أورشاليم في القدس المحتلة.



* 4450 معتقل بينهم 32 سيدة و160 طفلاً



‏‎بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530).



* 549 أسير باعقوبة المؤبد لدى سجون الاحتلال



وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد في شجون الاحتلال وصل إلى 549 أسيراً.



وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أن أعلى الأسرى حكما بالمؤبد هو الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بــ67 عاما.



* فوق 600 أسير مريض



وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم (22) أسيرًا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، جراء إصابته بسرطان في الرئة.



بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، حيث قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، قبل تحرّره عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من العشرات من المحررين، منهم علاء البازين، ونضال زلوم، وسامر المحروم وغيرهم.