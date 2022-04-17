إزالة مقبرة مخالفة في أرض زراعية بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، تمكنت من إحباط محاولة بناء مقبرة مخالفة فوق أرض زراعية بناحية عزبة عبدالرحمن فايد، التابعة للوحدة المحلية في بني هلال بمركز منيا القمح.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه قد تم ضبط المدعو ع م، مقيم بناحية عزبة عبدالرحمن فايد، التابعة لقرية بيشة عامر، التابعة للوحدة المحلية ببني هلال في مركز ومدينة منيا القمح؛ أثناء محاولة استكمال أعمال التعدي بالبناء بدون ترخيص.

وتبين أن المخالف وضع لوحة رخامية باسم وتاريخ وهمي، بالإضافة إلى مجموعة أقمشة في صورة كفن، وذلك التحتية وعدم إزالة المقبرة المخالفة، فيما تمت إزالة جميع الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.