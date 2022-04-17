شنغهاي تكشف النقاب عن خطة لاستئناف العمل بعد أسابيع من الإغلاق المرتبط بكورونا





أعلنت شنغهاي عن خططً لاستئناف العمل في المدينة بعد أسابيع من الإغلاق المرتبط بوباء كورونا والذي تسبب في اضطراب سلاسل التوريد ووجه ضربة للاقتصاد الصيني.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه بموجب الخطط، يتعين على الشركات تحديد خطوات للإدارة بنظام الحلقة المغلقة، حيث يعيش العمال في مواقع العمل مع الخضوع للفحوص بانتظام.



وأفادت لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في شنغهاي في بيان عبر حسابها على وي تشات بأنه يجب على الشركات أيضا التقدم بطلب للحصول على الموافقة على استئناف الإنتاج من السلطات المعنية باحتواء الوباء. ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا.



وأدى الإغلاق في المركز المالي الصيني، الذي دخل أسبوعه الثالث الآن، إلى تقليص كل شيء: من إنفاق المستهلكين إلى الخدمات اللوجستية والإنتاج.



وقال محللون، إن مفتاح معالجة المشكلات الاقتصادية هو تعديل سياسة "صفر إصابات" الصينية، مع اتباع البنك المركزي الصيني نهجا حذرا إلى جانب التيسير النقدي.



وحذر كبار المسؤولين بشكل متكرر من المخاطر التي تهدد النمو، ونبهوا إلى الحاجة إلى مزيد من التحفيز النقدي والمالي.