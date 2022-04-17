محافظ المنيا يتابع أعمال رصف وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز

استمرار العمل في رصف دائري أبو قرقاص وشارع المصرف القبلي بحي جنوب ملوى والثورة بمطاي

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أعمال الرصف وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

ومن جهتها، أعلنت وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة عن استكمال ومتابعة أعمال رصف الطرق المدرجة بالخطة للعام المالي 2021-2022 ضمن مشروعات البنية التحتية.

وفى هذا السياق، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي سير العمل في رصف شارع المصرف القبلي أمام العمارات السكنية بحي جنوب مدينة ملوى وذلك ضمن أعمال الخطة الموحدة للعام المالي الحالي، فضلا عن تكثيف حملات النظافة والتجميل والقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى استمرار أعمال رصف شارع الثورة بالمدينة من أول شارع المؤسسة وحتى ميدان النافورة.

وفى مركز أبو قرقاص، تفقد اللواء محمد عزت رئيس المركز أعمال رصف عدد من الشوارع بحي جنوب المدينة، حيث تم البدء في رصف طبقة رابطة بطريق شارع مكة حتى الشيخ مبارك "دائري أبو قرقاص"؛ للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للمعايير والالتزام بالجدول الزمني المحدد، كما تابع حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.