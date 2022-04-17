حبس عاطلين بتهمة الإتجار بالعملات الأجنبية المزيفة في الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس شخصين عاطلين؛ 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج العملات الأجنبية المزيفة على عملائهما، وحيازة 165 ورقة مقلدة لعملات أجنبية مختلفة، وهاتفين محمولين.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على العملات المضبوطة، والهواتف الدالة على نشاط المتهمين، وإرسالها المضبوطات إلى قسم الفحص والتزييف لبيان طبيعتها.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخصين بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائهما في نطاق المحافظة والمحافظات المجاورة.

وكشفت تحريات المباحث، صحة الواقعة، وقيام المتهمين بممارسة نشاطهما، بهدف تحقيق الإستفادة المادية، مُتخذان من نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي المحافظة، مقرًا لهما.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين للمتهمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 165 ورقة مقلدة لعملات أجنبية مختلفة، وهاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعملية الضبط، أقرا بنشاطهما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.