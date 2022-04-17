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رئيس وزراء فلسطين: الأقصى ملك للمسلمين ولا يمكن تقسيمه

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين
رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 3:33 م

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.

وقال أشتية، في تصريح صحفي، إن الحكومة الإسرائيلية تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك.

من جهة ثانية، أكد أشتية أن قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات القيادة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولن تتخلى عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها.

وأثنى رئيس الوزراء الفلسطيني على الصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة، موضحا أن القيادة تعمل على مستوى المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن.

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