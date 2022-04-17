صحيفة: ماجد النفيعي رئيسا لشركة الأهلي السعودي الاستثمارية

اختار مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، رئيس النادي ماجد النفيعي ومحمد الديني نائبه ورائد بن زومة عضو مجلس الإدارة، لتشكيل أساس شركة النادي الاستثمارية والتي تم الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النفيعي سيكون رئيس الشركة، على أن يكون الديني وبن زومة عضوين بمجلس إدارتها، مع تعيين مدير تنفيذي بشرط أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة النادي.

وأضافت أن الخطوات الأولى للشركة الجديدة ستكون تسويق العلامة التجارية للنادي، ودخول سوق العمل والاستثمار لتعزيز مصادر الدخل لدى النادي.

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن إنهاء كافة الإجراءات القانونية مع وزارتي الرياضة والاستثمار في السعودية من أجل تأسيس الشركة الاستثمارية للنادي.