قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عامل أشعل النار فى منزل بدار السلام ما أدى لموت طفل حرقًا، إلى جلسة 18 يونيو المقبل، للمرافعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "أسامة .م"، 20 سنة، عامل، بوضع النار عمدًا بمحل مسكون وهب الشقة خاصة المجنى عليه عبد الحكيم راغب بأن سكب سائلًا سريع الاشتعال حتى إذا أيقن وصولها إلى أرضية الردهة فأضرم النيران بها، وقد نشأ عن هذا الحريق موت الطفل المجنى عليه والذي كان متواجدًا بالشقة.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم بارتكاب الواقعة والعثور على زجاجة بلاستيكية تحوي مادة الجازولين أثناء معاينة مسرح الجريمة وبإعداد الأكمنة تمكن من ضبطه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكاب الواقعة وعزى قصده للانتقام من أهلية المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.