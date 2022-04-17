قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال أيام هذا الأسبوع حول امتحانات المرحلة الثانوية بأكملها، الصف الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى امتحانات الطلاب الموجودين في الخارج.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هذا المؤتمر من المقرر أن يوضح ضوابط كل مجموعة من هذه المراحل ومواعيد الامتحانات، معقبًا: «حريصون على أن يكون تم التوافق على المعلومة من كل أجهزة الدولة، نظرا لاختلاف ظروف كل فئة».

وأكد أن كل ما يقال في جميع وسائل التواصل الاجتماعي من أي شخص، لا أساس له من الصحة على الإطلاق، سواء حول امتحانات الثانوية أو مسابقة المعلمين، موضحًا أن المصدر الوحيد لهذه المعلومات هو المؤتمرين اللذان ستعقدهما الوزارة.

وذكر وزير التعليم والتعليم الفني، أن اي شيء غير ذلك هو مجرد اجتهاد، ومحاولة لعمل «ترند» من خلال اهتمام الناس بهذين الموضوعين، متوجهًا للمواطنين: «لا تستجيبوا لذلك، ولا تسألوا عليه».