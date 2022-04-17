يختتم مهرجان زاوية للأفلام القصيرة دورته السادسة، اليوم الأحد، بعرض 5 أفلام روائية قصيرة متنوعة لمخرجين شباب، بسينما زاوية بوسط القاهرة.

ويعرض في الساعة الثامنة مساء اليوم عدد من الأفلام ما بين روائي وتسجيلي وتحريكي بسينما زاوية، وهى الفيلم الوثائقي التحريكي"عادة لا أشارك ذلك" إخراج نورا عبد الرحمن، ومدته حوالي 16 دقيقة، وهو منسوج من محادثات ودية وصادقة مع خمس فنانين مصريين يشاركون رحلاتهم مع اكتشاف الذات والطبيعة المضطربة للعملية الإبداعية،بجانب بعض المخاوف والأفكار التي عادة لا يشاركوها.

كما يقدم أيضا الفيلم القصير"كومبليت" إخراج أمير أسامة، وتدور أحداثه في مدة حوالي 9 دقائق، حول معاناة أم وإبنتها وحدهما في القاهرة تحاولان العثور على غرفة في أحد الفنادق لقضاء لليلة دون جدوى،حيث أن الفنادق المصرية لا تسمح لأي سيدة مصرية بالحصول على غرفة دون زوج أو أخ أو أب، ويعرض فيلم "إيزابيل"إخراج سارة الشاذلي، وتدور أحداثه في مدة حوالي 10 دقائق، عن حياة فتاة خجولة وانطوائية،تتذوق شعور الخسارة والفقد لأول مرة في حياتها التي تعيشها بين أم منشغلة بدوام عملها اليومي، ومربية مقيمة معها بشكل دائم.

ويعرض الفيلم القصير"بيت الراحة" للمخرجة سارة ممدوح، وتدور أحداثه في مدة 8 دقائق حول بعض الفتيات يرون قصصا تكشف عن حياتهن الخاصة داخل بيت الراحة، وفيلم"حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى مدينة السادس من أكتوبر"إخراج محمد حسام،وتدور أحداثه في مدة 14 دقيقة حول شاب يدعى"أمين"عامل توصيل يخاطر بحياته المهنية ومصدر رزقة عندما تظهر فرصة عمل جديدة .

شهدت الدورة السادسة لمهرجان (زاوية) للأفلام القصيرة والتي اقيمت في الفترة من 14 إلى 17 إبريل مشاركة 25 فيلما روائيا وتسجيليا قصيرا لمخرجين شباب من الواعدين في مجال السينما المستقلة،يتنافسون على جوائز الدورة السادسة،وضمت لجنة تحكيم هذه الدورة المخرجة نادين خان، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما عام 2001، والمخرج السينمائي مروان عمارة، والمخرج سامح علاء مخرج الفيلم الشهير "ستاشر" الحاصل على "السعفة الذهبية"، في مسابقة مهرجان "كان" للأفلام القصيرة عام 2020.