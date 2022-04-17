يحيي الفلسطنيون في السابع عشر من أبريل مل كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، ومنذ ذلك التاريخ إحياء هذا اليوم من كل عام، حيثُ يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا.



وحسب آخر إحصائية نشرتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني، بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو(4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا.



وإلى جانب قضية الأسرى الأحياء، تظهر قضية الأسرى الأموات وهم الشهداء الفلسطينيون المحتجزون قي مقابر الأرقام الإسرائيلية.



وتفصيليا هم الشهداء المقاومة من فلسطينيين ولبنانيين وغيرهم، ممن استشهدوا في عمليات عسكرية ضمن أطر المقاومة الفلسطينية واللبنانية الوطنية والإسلامية، والذين استهدفوا قوات الاحتلال على مدار العقود الماضية، في مقابر لها أرقام سرية، ومفاتيح رموزها في أدراج المخابرات الإسرائيلية، حسب تعرف الأكاديمية العربية.



وسميت بمقابر الأرقام، لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بكل جثمان.



ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد جثامين مقابر الأرقام، لكن هناك تقديرات أشارت ‘إليها الأكاديمية العربية بأن عددهم يتجاوز 142 فلسطينياً وعربياً في مقابر مغلقة عسكريا، يحظر الدخول إليها؛ سواء من قبل ذويهم أو من مؤسسات حقوق الإنسان، وتبقى هذه المقابر طي الكتمان والأسماء، ولا تنشر أية معلومة شخصية تتعلق بالجثمان.



وحسب تصريحات سابقة لسلوى حماد منسقة لجنة استرداد جثامين الشهداء، قالت إن أعداد الجثامين بلغت 253 جثمانا في مقابر الأرقام منذ ستينيات القرن الماضي حتى عام 2008، فيما بلغت أعداد الجثامين الذين تم احتجازها منذ العام 2015 نحو 79 شهيدا أغلبهم تم احتجازهم داخل معهد الطب الشرعيّ في أبو كبير بالقدس.



وتبذل الحملة الوطنية بذل جهودا لاستعادة جثامين الشهدا، وتحاول مدعومة بالضغط الشعبي الحصول على قرارات من محكمة العدل الإسرائيلية باستعادة بعضها، حسب حماد.



وتقول إن الحملة استطاعت بالأساليب القانونية استرداد رفات 121 شهيدا بموجب قرارات من محكمة العدل الإسرائيلية، علماً أن أول قضية ربحتها الحملة كانت عام 2010 على الرغم من أن قضية احتجاز الجثامين تعود إلى ما هو أبعد من ذلك.



ومن أشهر مقابر الأرقام حسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية:



1. مقبرة الأرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب" وتقع في منطقة عسكرية، عند ملتقى الحدود الإسرائيلية – السورية – اللبنانية، وتفيد بعض المصادر بوجود ما يقرب من 500 قبر فيها، لشهداء فلسطينيين ولبنانيين، غالبيتهم ممن سقطوا في حرب 1982، وما بعد ذلك.



2. مقبرة الأرقام الواقعة في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن، وهي محاطة بجدار، فيه بوابة حديدية، معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية: "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من مائة قبر، وتحمل هذه القبور أرقاماً من "5003 – 5107"، ويحتمل أن تكون هذه الأرقام تسلسليه لقبور في مقابر أخرى، إلا أن إسرائيل تدعي بأنها مجرد إشارات ورموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر أخرى.



3. مقبرة "ريفيديم" وتقع في غور الأردن.



4. مقبرة "شحيطة" وتقع في قرية وادي الحمام، شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة طبريا. غالبية الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الأغوار بين عامي 1965 – 1975. وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة، تصطف نحو 30 من الأضرحة في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحاً، ومما يثير المشاعر؛ كون هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق؛ ما يعرضها للانجراف، فتظهر الجثامين منها، لتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش الضارية.