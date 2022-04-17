قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة في مرحلة حذرة من كورونا، مؤكدًا أن الفيروس سيظل موجود، حتى لو قل العنف الذي كان عليه وانخفضت شدة حالات الإصابات.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه من الجائز أن ينشط الفيروس في بعض الأوقات، مثل تغير الفصول، معقبًا: «الآن، نحن في مرحلة تقل فيها أعداد الإصابات ونسب الوفيات».

وأكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات، مضيفًا أن المصريين يجب أن يتسابقوا للحصول على مناعة القطيع، عن طريق تلقي التطعيم والوصول إلى 70% من الفئات المستهدفة.

ولفت إلى أنه سيتم عودة حملة طرق الأبواب بعد انتهاء شهر رمضان، للوصول إلى المواطنين في أماكنهم من أجل التطعيم، مؤكدًا أن أي فيروس يظهر لن يختفي، لكن ما يهم أن تكون الإصابات طفيفة ولا تحدث وفاة.

وحول التأثيرات الجانبية لفيروس كورونا خاصة مكروب مارسا، أوضح أن هذا المكروب موجود منذ مئات السنين، فهو عدوى بكتيرية وليست فيروسية وينشط عندما تقل مناعة المريض.

وذكر أنه إذا تم اتباع البروتوكول الصحيح في الوقت المناسب لن تحدث مضاعفات، موضحًا أن الأعراض الأكثر انتشارًا التي يتم رصدها نتيجة إصابة كورونا طويلة الأمد، هي: صعوبة التنفس والإرهاق البدني العام وتسارع ضربات القلب.

وأكد أن العلاج المبكر يقلل من متلازمة ما بعد إصابة كورونا طويلة الأمد، والتي تنتج مع العزلة وشدة الإصابة، مضيفًا أن بعض الناس مازال يحدث لهم تجلطات، لذا لا بد من المتابعة الدورية بعد انتهاء الإصابة لفترة من ثلاث إلى ستة أشهر، خاصة إذا حدث أي عرض مثل ألم في الصدر أو زيادة في ضيق التنفس.

