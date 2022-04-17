وزير الداخلية الكويتي يبحث مع سفراء الإمارات والعراق وتونس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الداخلية الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، مع سفراء الإمارات والعراق وتونس كلا على حدة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان مساء اليوم الأحد، إن الشيخ أحمد النواف، بحث مع سفير الإمارات الدكتور مطر النيادي عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطابق الرؤى حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن سفير الإمارات أشاد بما تم بحثه من موضوعات مشتركة مثمنا دور الكويت البارز في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض وزير الداخلية مع سفير العراق المنهل الصافي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب السفير العراقي عن تقديره وشكره لدولة الكويت على ما تقدمه من جهود فعالة مخلصة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى وزير الداخلية اليوم مع سفير تونس الهاشمي عجيلي، وأشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين ثم استعراضا عددا من الملفات التي من شأنها دعم تعزيز سبل التعاون والتنسيق الأمني.

من جانبه أشاد عجيلي بما تم مناقشته من موضوعات من شأنها توسيع آفاق التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.