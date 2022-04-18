استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير حتى الساعة 0224 مساء اليوم الأحد بتوقيت نيويورك مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس عند 6ر80 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 988 ألفا و608 وفاة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية عند أقل من 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 9.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت أوكلاهوما زيادة بنسبة 1ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي إلى 04ر1 مليون إصابة.

وسجلت كنتاكي أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفي 23 شخصا.