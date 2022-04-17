القبض على مشتبه به في إطلاق نار بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بحادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية كارولينا الجنوبية، أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

ووقع إطلاق النار، بعد ظهر السبت، في مركز كولومبيانا التجاري المزدحم في كولومبيا عاصمة ولاية كارولينا الجنوبية، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال رئيس شرطة كولومبيا ويليام هولبروك، في بيان، إن المشتبه به، يدعى جوين إم برايس، 22 عامًا، وكان واحدا من 3 أشخاص اعتقلتهم السلطات المختصة في البداية، ولا يزال حالياً رهن الاحتجاز لدى الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بحمل مسدس بشكل غير قانوني.

وأضاف أن 14 شخصا أصيبوا خلال إطلاق النار في مركز كولومبيانا، وتراوحت أعمار الضحايا بين 15 و73 عاما.

وأكد المسؤول الأمني أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، إلا أن 9 أشخاص أصيبوا بالرصاص، و5 بجروح أثناء محاولتهم الفرار من المركز التجاري طلبا للأمان.

ويعتقد المحققون أن 3 مشتبه بهم على الأقل حملوا أسلحة نارية داخل المركز التجاري، إلا أنهم يعملون حالياً على تحديد عدد المشتبه بهم الذين أطلقوا النار، فيما أكدت الشرطة ضبط سلاح ناري واحد على الأقل، بحسب الوكالة الأمريكية نفسها.