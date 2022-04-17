الأوقاف الفلسطينية: الصمت أمام العدوان يحفز قادة الاحتلال على استكمال مخطط هدم الأقصى

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قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، إنّ ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان تجاوز الخطوط الحمراء، وذلك في معرض تعليقها على اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وأضافت الوزارة في بيان، أنّ العدوان على المسجد الأقصى إيذان بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططها لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد.

وأشارت إلى أنّ الصمت أمام العدوان سيحفز قادة الاحتلال على استكمال مخطط هدم الأقصى.

ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مواطني بلاده بشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه، وقال: «نطالب شعبنا الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير».

وأضاف: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونطالب الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.



