رئيس الحكومة الجزائرية: مستعدون للعمل مع جميع الاقتصاديين لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، استعداد حكومته للعمل مع كافة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، لوفد من مجلس التجديد الاقتصادي (مجلس يضم المستثمرين من القطاعي الخاص والعام وهو حلقة وصل ما بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين)، بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى أبرز التحديات التي يتعين التغلب عليها للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لاسيما من أجل بلوغ الأمن الغذائي، والأمن الصحي، وكذلك إلى السبل الكفيلة باسترجاع القيم، وبتعزيز قيمة ومكانة العمل داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الجزائري على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز مركز الجزائر إقليميا بتشجيع الشراكات، وتوطين الإنتاج والرفع من نسبة الإدماج، إضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد الجزائري.

وبحسب بيان الحكومة، يندرج، هذا اللقاء، ضمن سلسة المشاورات، التي يعقدها رئيس الوزراء مع الشركاء الاقتصاديين لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الجزائري.